Trump'ın Beyaz Saray günleri kitaplaştırılacak

Toplantılar daha önce Trump görevdeyken haberlerini yapmış yazar ve muhabirlerle yapılacak. Politico'ya göre planlanan 12 görüşmeden bazıları çoktan gerçekleşti.

Söz konusu isimler arasında 2018'de Trump'ın Beyaz Sarayı üzerine yazdığı "Fire and Fury" (Ateş ve Öfke) kitabı eski başkan tarafından "gerçekten sıkıcı ve gerçek dışı" olmakla eleştirilen yazar Michael Wolff da var.

Politico'ya göre dizi dizi devam kitabının eli kulağında olabilir ki bu da Trump'ın danışmanları arasında piyasanın görevde geçirdiği zamana odaklanan kitaplarla dolacağı yönünde bir endişe doğuruyor.

Bu süreçte her ne kadar Beyaz Saray sonrası anıları üzerinde çalıştığı düşünülmese de eski başkan kendi hatıralarından para kazanma şansını tamamen yitirebilir.

Trump'ın üst düzey danışmanlarından Jason Miller, Politico'ya şunları söyledi:

Başkan Trump'ın verdiği bireysel kitap röportajlarının ayrıntılarını tartışmayacağız ama siyasetin en ünlü ismi olarak kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz ve onunla röportaj yapmak herkesin istediği şey.

Görevi bıraktıktan sonra da gündemde kalmaya çalışan Trump'tan bahseden Miller "Hepsinde Trump'ın başrolde olduğu neredeyse üç düzine başkanlık sonrası kitabı takip ediyoruz" dedi.

Her ne kadar Trump görevdeyken onlarca röportaj verse de "Fire and Fury" de dahil birçok eseri dışarıdan birinin bakış açısından yazıldığını düşündüğü için kınamıştı.

Trump'ın eski yardımcısı Politico'ya "Onun için kendi anlatısını kontrol etmek ve bu mecraları kendi düşüncelerini aktarmak ve kayıtlara geçenleri düzeltmek için kullanmak önemli" dedi.

Eski Beyaz Saray yetkilisi, yazar Omarosa Manigault Newman "Donald 'yorum yok' kavramına inanmıyor" diye ekledi.

Bu yüzden bu kitap röportajlarının her birinde oturup yazarları manipüle etme gücüne sahip olduğunu düşünmesi ve onları etkilemeye çalışması benim için şaşırtıcı değil.

Politico'ya göre danışmanlar da röportajlara eski başkanla birlikte katılacak.

Daha önce Trump, 2020 Şubat'ında emektar Washington Post muhabiri ve yazar Bob Woodward'a "panik çıkmasını" önlemek için kamuoyuna Kovid-19 tehlikesini önemsiz gibi lanse ettiğini itiraf etmişti.

Woodward'ın Trump Beyaz Sarayı üzerine yazdığı kitabı "Rage" (Öfke) daha ilk haftasında 600 bin kopya satmıştı.