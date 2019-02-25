Kritik Vietnam görüşmesi öncesi Trump’tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam’ın Hanoi şehrinde bu hafta bir araya geliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerini kapsayan zirvede Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması gündemin ana konusu olacak.

Vietnam'a gitmesinin öncesinde konuşan Trump, Kim'le göz göze geldiğini ve “çok, çok iyi bir ilişki” geliştirdiklerini düşündüğünü açıkladı.

Ayrıca Trump, herhangi bir anlaşma için acele etmediğini sadece bekleyip göreceklerini ve nükleer denemeler durdurduğu müddetçe mutlu olacağını kaydetti.

İKİ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA

“Başkan Trump ve Başkan Kim Jong, yeni ikili ilişkilerin kurulması, Kore Yarımadası ve dünyanın barış ve refahına katkıda bulunacağına ve karşılıklı güven oluşturulmasının Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için aşağıdaki taahhütlerin yerine getirileceğine söz vermektedir” diye başlayan ortak açıklama şu maddelerle devam etti:

1- Amerika Birleşik Devletleri ve DPRK, iki ülkenin halklarının barış ve refah arzusuna uygun olarak, ABD-DPRK ilişkileri kurmayı taahhüt ediyor.

2- ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda kalıcı ve istikrarlı bir barış rejimi kurma çabalarına katılacaklar.

3- 27 Nisan 2018 tarihli Panmunjom Beyannamesini yeniden teyit eden Kuzey Kore, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer dengelenmesi için çalışmayı taahhüt ediyor.

4- ABD ve Kuzey Kore, Kore savaşında hayatını kaybeden ve Kore topraklarına gömülen askerlerin tespit edilmesini ve tespit edilen cenazelerin derhal geri gönderilmesini taahhüt ediyor.

SİNGAPUR GÖRÜŞMESİ

Liderler Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için geçtiğimiz senenin Temmuz ayında Singapur’da bir araya gelmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 10:31