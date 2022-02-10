Trump'ın Truth Social'ı sosyal medya yarışına başlıyor

TRUTH Social şu ​​anda Apple App Store üzerinden ön sipariş edilebiliyor ve Aralık ayında şirketin CEO'su olan eski bir Cumhuriyetçi kongre üyesi olan CEO Devin Nunes tarafından yönetilen Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG) tarafından hazırlanıyor.

Fox Business'a konuşan Trump'ın 'TRUTH Social'ı şu anda beta testinden geçiyor ve Mart ayı sonuna kadar Amerikalılar için indirilebilir olabilir.

Planlanan lansmanla ilgili en son rapora göre, TRUTH Social, kendisini YouTube için bir tür alternatif olarak gören sağ eğilimli bir şirket olan Rumble ile bir bulut hizmetleri ortaklığına sahip.

Şirket ayrıca, podcast'inin COVID-19 hakkında yanlış bilgiler yaydığı için protesto edilen podcast sunucusu Joe Rogan'a 100 milyon dolar teklif ederek bu hafta medya gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Trump'ın şirketi ayrıca video, ses ve metin için içerik denetimi sağlayan San Francisco merkezli bir şirket olan Hive ile de ortaklık kurdu. Nunes, TRUTH Social'ın "çok aile dostu" olacağına söz verdi .

Geçen ay Fox'a verdiği demeçte , "Buranın çok güvenli bir yer olmasını istiyoruz ve sitede herhangi bir yasa dışı içeriğin bulunmadığından emin olmaya odaklanıyoruz" dedi.

Bir yıldan fazla bir süredir Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarından yasaklanan Trump, sosyal medya platformunun “Büyük Teknoloji devlerinin ve Büyük Medya Patronlarının egemenliğine meydan okuyacağına” söz verdi.

“Benim için bu çaba siyasetten çok daha fazlası. Bu, ülkemizi kurtarmakla ilgili” dedi Trump, daha önce uygulamayı duyururken ve diğer sosyal medya platformlarını “çılgınca agresif sansür” ile suçladı.