Trump'tan skandal Kudüs itirafı

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili, "Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç' dedim." ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD, İsrail'in "Yahudi Ulus Devlet Yasası" karşısında da sessiz kaldı.

Kansas'ta Dış Savaş Gazileri Ulusal Kongre'sinde konuşan ve kendisinden önceki çoğu başkanın ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde sözler verdiğini ama hiçbirinin bu vaadi yerine getirmediğini söyleyen Trump, "Bunun nedenini anlıyorum. Zamanı geldiğinde ve insanlar bu konuda dedikoduları duymaya başladıklarında, bana yalvaran, bunu yapmamamızı isteyen dünyanın her tarafından, her liderden telefonlar yağıyordu. Haklı olarak ben de aramalarına asla cevap vermedim. Bunu yaptıktan sonra onları geri aradım." dedi.

"KEYFİNİ ÇIKARIN"

Seleflerine dışarıdan Kudüs konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren Trump, şöyle devam etti:

"Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim."

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına en çok Hristiyan Evanjeliklerin sevindiğini belirten Trump, "Bunu yaptık. Bununla gurur duyuyoruz. Keyfini çıkarın." diye konuştu.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

Trump, ABD'yi, "tek taraflı" ve "berbat" olarak nitelendirdiği İran nükleer anlaşmasından çıkardığını ifade ederek, "İran artık aynı ülke değil." dedi.

Donald Trump, "Ne olacağını göreceğiz, ama biz bir önceki yönetim tarafından yapılan felaket bir anlaşma değil, gerçek bir anlaşma yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"İSRAİL'E SORUN"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na ilişkin soru üzerine konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, "Diğer ülkelerin yasaları hakkında yöneltilen sorulara cevap vermiyoruz." iddiasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı basın toplantılarında diğer ülkeler hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmayan Sözcü, İsrail konusunda sessiz kaldı.

Sözcü, "Bu yasa hakkında kaygı duyuyor musunuz" şeklindeki soruya, "Diğer ülkelerin yasaları hakkında yöneltilen sorulara cevap vermiyoruz. Bu yasadan elbette haberimiz var. Fakat konuya ilişkin doğrudan sorularınızı İsrail hükümetine yöneltin." cevabını verdi.

"Bu yasanın İsrail demokrasisini zedeleyeceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de Nauert, "Bu konu üzerine yorum yapmayacağım, bu soruyu İsrail'e sorun." dedi.

İsrail'de muhalefetin karşı çıktığı "Yahudi Ulus Devlet" yasa tasarısına birçok farklı ülkeden tepkiler gelmişti.

Tasarı, 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla meclisten geçerek yasalaşmıştı.

"İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır." ibaresi bulunan yasa ile Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 07:17