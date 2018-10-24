Trump’un damadı Prens’in yanında

ABD Başkanı Donald Trump’un damadı Jared Kushner, CNN'in ara seçimlere iki hafta kala düzenlediği CITIZEN konferansının açılış töreninde, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kushner, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Şu anda, yönetim olarak gerçekleri araştırma safhasındayız. Ulaşabildiğimiz kadar çok şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Daha sonra hangilerinin güvenilir olup olmadığını belirleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

“KAŞIKÇI OLAYINDA KUSHNER’İN PARMAĞI OLABİLİR”

ABD Temsilciler Meclisi Teksas Vekili Demokrat Joaquin Castro, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olabileceğini iddia etmişti.

Kushner'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bir suikast listesi verdiğine ilişkin basında çıkan iddiaları hatırlatan Castro, "Jared Kushner, ABD istihbaratı üzerinden, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a bir ölüm listesi, bir düşman listesi vermiş olabilir ve Prens de bunun üzerine hareket etmiş olabilir." demişti

CNN televizyonuna açıklamalarda bulunan Castro, bu iddiaların araştırılması için Kongre'ye çağrıda bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Teksas Vekili Demokrat Joaquin Castro, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olabileceğini iddia etti.

6 Kasım'da ABD'de Temsilciler Meclisi seçimleri yapılacak. Donald Trump'un ara seçimlerde büyük sorun yaşayacağı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net