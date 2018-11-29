Trump’un yaptırımları küçük işletmeciyi vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’un Çin’e uyguladığı ek vergiler ülkedeki küçük işletmecileri krizin eşiğine getirdi.

Özellikle ahşap sektöründe sorunların olduğu ifade ediliyor. Güney Missouri'nin ormanlarından sert ağaç işçiliği yapan işletmeler Çin'deki ortaklarına ihracat yapıyor ve ihraç edilen ürünler kaplamaya dönüştürülüyor. Küçük ölçekli ahşap işletmelerinin Trump’a tepkili olduğu belirtiliyor.

Özel sektörden binlerce şirkete binlerce kişi, ek vergilerin işlerine engel olduğunu ve Trump yönetiminin ek vergi hamlelerinin arkasında hiçbir mantığın olmadığını savunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 11:07