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Tüm tepkilere rağmen bugün birleşiyor

ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile Başkan Donald Trump'ın tepkilere rağmen Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliği'nin bugün birleştirileceği açıklandı.

Tüm tepkilere rağmen bugün birleşiyor

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kudüs  Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak  şekilde 4 Mart 2019'da birleştirilecek. Bu adım, Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de  iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı."  ifadelerine yer verildi.

Tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği ifade edilen açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki işleri ise Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği  Filistin İşleri Birimi'nin üstleneceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın tamamen etkinliği artırmak için  alındığı ve ABD'nin Kudüs'ün statüsü ile ilgili politikasının değişmediği iddia  edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti  olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını  açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini törenle  Kudüs'e taşımıştı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve  İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto  etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit  edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Kaynak: AA

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