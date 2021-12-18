Türk bilek güreşçisini Times Meydanı'nda kimse yenemedi

New York'ta Amerikalılara meydan okuyan ve kendini yenecek olanlara para ödülü teklif eden bilek güreşçisi ve sosyal medya fenomeni Volkan Kırımlıoğlu, karşısına çıkan tüm rakiplerini yendi.

New York'taki Times Meydanı'na kurduğu bilek güreşi tezgahının önünde, etrafından geçen Amerikalı ve yabancı turistlere, "Beni yen, 20 doları kazan" diyerek çağrı yapan Türk vatandaşı Kırımlıoğlu, kendisiyle bilek güreşi yapmayı kabul eden Amerikalıları tek tek yendi.

Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yeri olan meydanda siyah renkli Süpermen tişörtü ve taktığı ay yıldızlı maskeyle dikkatleri üzerine çeken sempatik Türk sporcu, kısa sürede birçok rakip topladı.

Kendisini yenene 20 dolar vereceğini ve bu teklifini bir süre sonra 100 dolara çıkardığını belirten Türk sporcuyla kol kası yarıştıran ABD'lierden bazıları Kırımlıoğlu’nun karşısında bir saniye bile dayanamadı.

- "Şu ana kadar kimse bileğimizi bükemedi"

"Amacım bilek güreşiyle ülkemin tanıtımına katkıda bulunmak ve onlara Türklerin ne kadar güçlü olduğunu göstermek" diyen Volkan Kırımlıoğlu'nun gösterisi meraklı Amerikalılar tarafından ilgiyle seyredildi.

Bilek güreşiyle daha önce profesyonel olarak ilgilendiğini ve şampiyonluklarının bulunduğunu söyleyen Kırımlıoğlu, hobi olarak devam ettirdiği sporla ilgili, "ABD'de bazen bu işi hobi olarak yapıyorum. Şu ana kadar çok şükür kimse bileğimizi bükemedi." ifadesini kullandı.

Yüz binlerce takipçili sosyal medya fenomeni de olan Kırımlıoğlu, Türkiye'yi çok sevdiğini ve yaptığı benzer etkinlikleri internet takipçileriyle paylaşarak ülkesinin tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

ABD vatandaşı da olan ve son 7 senedir Türkiye'de yaşadığını belirten Krırımlıoğlu, turizm sektöründe de çalışıyor ve sahne aldığı bazı etkinliklerde şarkı söylüyor.