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Türkiye'nin "yapacağı harekatı" ABD haber verdi

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, ABD vatandaşlarına Türkiye'nin harekat yapacağı bölgelerden uzak durmalarını şiddetle tavsiye etti.

Amerika 18.11.2022, 23:38
Türkiye'nin "yapacağı harekatı" ABD haber verdi

ABD Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Suriye’nin Kuzeyi ve Irak'ın kuzeyine Türk ordusunun operasyon başlatma ihtimali ile ilgili ABD vatandaşlarını uyardı.

ABD Erbil Başkonsolosluğu, "açık kaynak raporlarına" dayanarak ABD vatandaşlarını Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki olası Türk askeri harekatı konusunda uyardı.

Başkonsolosluk, ABD vatandaşlarına bu bölgelerden uzak durmalarını şiddetle tavsiye etti.

İşte o açıklama:


Kaynak: Oda Tv

#abd erbil başkonsolosluğu #harekat
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