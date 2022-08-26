Türkiye ve Meksika kültürü New York'ta Türkevi'nde buluştu

Türkevi, kapılarını bu sefer Meksika'ya açtı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Meksika ile ortak düzenlenen etkinlikle ülkelerin seyahat destinasyonları, kültür, sanat ve mutfakları tanıtıldı.

Meksika'dan ve Türkiye'den geleneksel yemeklerin ve içeceklerin katılımcılara sunulduğu etkinlikte, Meksika'ya özgü dans gösterileri yapıldı ve Türk müzikleri çalındı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, bu etkinlikteki kültürel etkileşim yoluyla, Türkiye ve Meksika'nın daha iyi kültürel bağlar kurmayı hedeflediğini söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1927 yılına dayandığını belirten Özgür, Türkiye'nin kültürden turizme, ekonomiden ticarete çeşitli alanlarda Meksika ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Özgür, Türkevi'nin düzenlediği etkinliklerle New York'taki göçmen topluluklarını bir araya getirdiğini ve Türk misafirperverliğini deneyimlemek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.