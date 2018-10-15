"Türkiye'ye karşı daha farklı duygular besliyorum"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'ye karşı iki gün öncesine kadar farklı duygular besliyorum dedi.

Ayrıca Trump, Türkiye ile aralarında bir anlaşmanın olmadığını rehineler ve tutsaklarla ilgili anlaşma yapmayacaklarını kaydetti.

Türkiye ile ilgili çok iyi duygular beslediğini belirten ABD Başkanı, son dönemde iki ülke arasında yaşanan krizin aşılması yönünde sıcak mesajlar verdi.

Trump, Türkiye'ye yönelik sıcak mesajlarında rahip Brunson'un serbest bırakılmasının etkisinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net