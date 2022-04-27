Twitter'ın Musk'a satılışından memnunlar

Haberler yayılıp daha fazla tepki yağdıkça birçok muhafazakarın liberalleri yenmekle daha fazla ilgilendiği netlik kazanırken, bazıları platformda ifade özgürlüğü yolunda sözümona bir zaferi kutladı. Musk içerik denetleme politikalarındaki yeni değişikliklerin yanı sıra, şirket üzerindeki mülkiyetinin Donald Trump'ın platforma dönmesine izin verilmesiyle sonuçlanabileceğine işaret etti.

Eski Başkan, 2021'in başlarında ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıdan sonra Twitter'dan engellenmişti.

Muhafazakar ve Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki yakın müttefiki Temsilci Jim Jordan, "Twitter'ın Yönetim Kurulu'nun Elon Musk'ın teklifini yeniden değerlendirdiği bildirildi. Eğer teklifini kabul ederlerse, sol ne kadar çıldırır?" ifadelerini Twitter'dan paylaştı.

Twitter'ın politik konularla ilgili yalanların yayımlanmasına karşı politikalarını defalarca ihlal ettikten sonra kişisel hesabı engellenen Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, "@elonmusk anlaşmayı imzaladıktan sonra mavi tiklerin toptan çöküşüne hazırlanın, kişisel Twitter hesabımı geri almalıyım" diye ekledi.

Trump yönetiminin aralarında ABD'nin eski Danimarka Büyükelçisi Carla Sands'in de bulunduğu birkaç eski yetkilisi söz konusu habere olumlu tepki gösterdi.

Sands, özgüvenle, "Twitter, Elon Musk'ın teklifini kabul ederse bu 21. yüzyılın en büyük ifade özgürlüğü zaferi olacak" diye ilan etti.

Trump yönetimi sırasında ABD Hazine Bakanlığı'nda çalışan Monica Crowley daha da ileri gitti:

"Alın size, komünistler."

Muhafazakar sağ, Twitter'ın içerik denetleme politikalarının yanı sıra aralarında Kovid-19, 2020 ABD seçim sonuçları ve 6 Ocak olayının da bulunduğu sayısız konuda "yanlış bilgilendirme" yaptıklarına karar veren diğer platformların politikalarıyla da uzun süredir savaşıyor. Sonuç olarak sağ eğilimli kitleleri ana akım platformlardan uzaklaştırmayı amaçlayan, muhafazakarların mülkiyetindeki bir dizi "alternatif" sosyal medya platformu kurulmuştu.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun denetleme politikalarını gevşetmesi halinde bu alternatifler (eski Başkan Donald Trump'ın sahibi olduğu Truth Social da dahil) kullanıcılarını Twitter'a geri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmayı amaçlayan politikaların sona ermesi ABD siyasetini olumsuz etkileyebilir ve 2020 seçimleri hakkında Trump destekçilerinin Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanmasını durdurmak için Kongre'yi şiddet içeren yollarla zorlamaya çalıştığı 6 Ocak saldırısıyla sonuçlanan komplo teorilerinin yeniden ana akım platformlara taşınmasına ön ayak olabilir.

The Independent haber hakkında Twitter temsilcilerine ulaştı fakat yorum yapmayı reddettiler.