Üç yaşındaki çocuk, tabancayla annesini vurdu

Güney Carolina eyaletinde çarşamba günü yaşanan olayda üç yaşındaki çocuk, annesi Cola Lyn Bush'u tabancayla vurdu.

Olayın ardından 33 yaşındaki kadın, Spartanburg'da kaldırıldığı yerel hastanede aynı gün yaşamını yitirdi.

Spartanburg County Şerif Bürosu'nun açıklamasında, küçük çocuğun evde emniyeti açık tabancayla annesini yanlışlıkla vurduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Polis, kadının anlattıklarıyla evde bulunan delillerin uyuştuğuna dikkat çekti.

Öte yandan olaya tanıklık eden çocuğun anneannesiyse polisin açıklamasını doğruladı.

Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden polis, "Lütfen bu kayıp ve yas sürecinde Bush ailesi için dua edin" dedi.

Silah şiddeti karşıtı sivil toplum kuruluşu Everytown for Gun Safety'nin verilerine göre ülkede bu yıl, çocukların tabancayla kazara ateş ederek birinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olduğu 194 vaka yaşandı.

Bunlardan 82'sinin ölüm, 123'ünün de yaralanmayla sonuçlandığı belirtildi.

Kuruluşun verilerine göre 2015'ten bu yana her yıl yaklaşık 305 ila 392 benzer vakayla karşılaşıldı.

Kaynak: Independent Türkçe