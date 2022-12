Uçak yolcuları SpaceX'in Falcon 9 fırlatışını izledi

Bu uçak yolculuğunda çalışan uçuş görevlisi TikTok kullanıcısı @chefpinkpr, o anın videosunu paylaştı.

Genelde yemek yapma içerikleri yayımlayan, Nelito isimli TikTok kullanıcısı, TikTok videosunda, "Uçağım Canaveral Burnu'nun yanından uçuyordu ve SpaceX Falcon 9'un fırlatılışına denk geldi!" yazdı.

Nelito, bunun akıllara durgunluk veren bir deneyim olduğunu belirtmek için bu kelimelerin sonuna bir de emoji ekledi. Nelito videoyu şu sözlerle paylaştı:

Uçuşumda çalışırken, hayatta bir kez karşımıza çıkacak bu olaya tanık olduk!

Roketin fırlatılışının hangi tarihte görüldüğü belli değil ama bir Twitter kullanıcısı 26 Kasım'da benzer bir video paylaşmıştı.

Görünüşe göre sosyal medya paylaşımı yukarıdan bir bakış açısından net bir perspektifle, SpaceX roketinin yukarıya doğru yolculuğunu ve uzay istasyonundan kalkışını gösteriyor.

TikTok kullanıcılarının hayranlıklarını paylaşmakta gecikmediği videonun altında 8 binden fazla yorum var. İnsanların bu "muhteşem" "ayrıcalık" karşısında şaşkınlıklarını dile getirdiği görülürken, aralarından bir kişi şöyle dedi:

Roketin fırlatılışını yakından izledik, uçağınızı gördük ve "Vay canına, onlardaki manzarayı düşün" dedik.

One of the coolest things I’ve ever seen.



Aboard @United Airlines 220 flying over Cape Canaveral as a SpaceX Falcon 9 lifts off. pic.twitter.com/klSqmbfPHt