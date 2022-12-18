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Uçak yolcuları SpaceX'in Falcon 9 fırlatışını izledi

Cuma günü ABD'nin Florida eyaletindeki Canaveral Burnu'nun önünden geçen bir uçaktaki yolcular bilmeden SpaceX roketinin fırlatılışını ön sıradan izleme fırsatı buldu.

Amerika 18.12.2022, 17:59
Uçak yolcuları SpaceX'in Falcon 9 fırlatışını izledi

Bu uçak yolculuğunda çalışan uçuş görevlisi TikTok kullanıcısı @chefpinkpr, o anın videosunu paylaştı.

Genelde yemek yapma içerikleri yayımlayan, Nelito isimli TikTok kullanıcısı, TikTok videosunda, "Uçağım Canaveral Burnu'nun yanından uçuyordu ve SpaceX Falcon 9'un fırlatılışına denk geldi!" yazdı.

Nelito, bunun akıllara durgunluk veren bir deneyim olduğunu belirtmek için bu kelimelerin sonuna bir de emoji ekledi. Nelito videoyu şu sözlerle paylaştı:

Uçuşumda çalışırken, hayatta bir kez karşımıza çıkacak bu olaya tanık olduk!

Roketin fırlatılışının hangi tarihte görüldüğü belli değil ama bir Twitter kullanıcısı 26 Kasım'da benzer bir video paylaşmıştı.

Görünüşe göre sosyal medya paylaşımı yukarıdan bir bakış açısından net bir perspektifle, SpaceX roketinin yukarıya doğru yolculuğunu ve uzay istasyonundan kalkışını gösteriyor.

TikTok kullanıcılarının hayranlıklarını paylaşmakta gecikmediği videonun altında 8 binden fazla yorum var. İnsanların bu "muhteşem" "ayrıcalık" karşısında şaşkınlıklarını dile getirdiği görülürken, aralarından bir kişi şöyle dedi:

Roketin fırlatılışını yakından izledik, uçağınızı gördük ve "Vay canına, onlardaki manzarayı düşün" dedik.

Başka biriyse "Vay canına, ticari bir uçuş bu kadar yakındayken roketi fırlattıklarına inanamıyorum" yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı da "Bu nasıl açık hava sahası oluyor? Çılgınca" diyerek bu yoruma katıldı.

Öte yandan birçok kişi, video çekildiğinde uçağın diğer tarafında oturanlara sempati gösterdi. Bir kullanıcı "Sağ taraftaki yolcular kuduruyor" yazdı.

Kaynak: Independent Türkçe

#ABD #SpaceX #Falcon
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