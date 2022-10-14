Ukrayna savaşı Amerikan silah endüstrisine mi yarıyor?

Dünyanın en büyük beş silah şirketinin tamamı Amerikalı. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman ve General Dynamics.

En büyük 100 silah üreticisinin yarısı da ABD'de bulunuyor.

Küresel silah ticaretinin yüzde 40'ın kontrol eden Amerikalı şirketler için her gerginlik ve savaş satışların artması demek.

"Silah lobisi benim başkan olmamı istemez"

Eski Başkan Donald Trump bu durumu "savaş başlatmayan tek başkanım, bu yüzden silah lobisi benim başkan olmamı istemez" cümlesi ile özetlemişti.

ABD'li en büyük silah şirketlerinin değeri son bir yılda en az yüzde 10 arttı.

"ABD'nin silah yardımları devam diyor, savaşın bitmesini istemiyor"

ABD'ye yönelik "Ukrayna'daki savaşın devamını istiyor" eleştirileri de bitmek bilmiyor.

Şubat ayından beri ABD neredeyse her hafta Ukrayna’ya yeni yardım paketleri açıkladı. Kongrede eylül ayı sonunda kabul edilen yaklaşık 12 milyar dolarlık destek paketinin büyük çoğunluğunu yine silah yardımı oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri savaşın başından beri Ukrayna'ya 17 milyar dolar silah yardımında bulundu.

Sevk edilen silahların arasında; 8 bin 500 adet Javelin Tanksavar Güdümlü Füze, bin 400 adet Stinger Hava Savunma Füzesi öne çıkıyor.

Ayrıca 8 adet NASAMS Hava Savunma Füze Sistemi ve HARM Füzeleri de bulunuyor.

Avrupa silah almak için kuyrukta

Avrupa yüzde 20 ile silah alımının son yıllarda en fazla arttığı bölge oldu.

Sadece Ukrayna değil Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu artan gerilimin ardından ABD'li silah şirketlerinin en önemli müşterisi olmaya başladı.

Almanya'dan silah modernizasyonu için 100 milyar euroluk bütçe

Almanya savunma sanayinin modernizasyonu için 100 milyar euroluk bütçe ayırmayı planlıyor.

Bu paranın büyük bir kısmı ABD yapımı F-35 savaş uçakları ve Chinook nakliye helikopterlerine gidecek.

Polonya ABD'den tank alıyor

Yıllarca Rusya'nın savunma sanayinde önemli müşterisi olan Polonya savaşın başlamasının ardından ABD'den 250 Abrams tank alımı için 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Son olarak NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya, "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" kurulması konusunda uzlaştı.

Bu girişimde ABD'li Raytheon,Şirketine ait Patriot hava savunma sistemi ön planda olacak.