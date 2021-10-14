Ülkesinin Afganistan'dan çekilmesini eleştiren asker yargılanacak

Avukat Tim Parlatore, yaptığı açıklamada, müvekkili Yarbay Stuart Scheller'in, Camp Lejeune'de bugün başlaması planlanan askeri mahkemede eylemlerinin sorumluluğunu kabul edeceğini söyledi.

Parlatore, Scheller'in suçunu kabul etmesini müteakip karar duruşmasının iki gün sürmesini beklediğini aktardı.

Scheller, 26 Ağustos tarihinde yayımladığı bir videoda, Kabil'de 13 ABD askerinin öldürülmesinin ardından Afganistan'dan çekilme konusunda askeri liderlerden hesap sorulması gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra Scheller, Camp Lejeune'deki tesislerden biri olan Camp Geiger'deki İleri Piyade Eğitim Taburundaki komutanlık görevinden alınmıştı.

AA