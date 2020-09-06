ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi yerine Kriket Konseyini etiketleyip paylaşım yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İngilizce kısaltılışı "ICC" olan Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) eleştirdiği videonun, Bakanlığın Twitter hesabından Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) etiketlenerek paylaşılması, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı bir paylaşımda Pompeo'nun UCM hakkındaki "Bu, hilekar bir mahkeme, avukatları tamamen yolsuzluğa bulaşmış ve siyasi. Onlar, ABD'nin Afganistan'ın özgürlüğü için verdiği savaşa katılan Amerikalıları yargılamakla tehdit ediyor, bu kabul edilemez." sözlerine yer verdi.

Ancak paylaşımda "@ICC" kullanıcı adıyla etiketlenen hesabın, UCM değil aynı İngilizce kısaltmaya sahip Uluslararası Kriket Konseyine ait olduğu ortaya çıkınca olay sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

Uluslararası Kriket Konseyi yetkilisi de paylaşıma yanıt verdi

"Paula Weston" isimli bir kullanıcı, yaptığı yorumda, "Şu ana kadar, Uluslararası Kriket Konseyinde yapılan yolsuzluklar hakkında karanlıktaydım. Kriketin uluslararası düzenleyici kurumu adaletin karşısına çıkmalı. Pompeo çok cesur bir adam." ifadelerini kullandı.

"Biddy" isimli başka bir kullanıcı ise, "Tabii ki de kriket yolsuzluk demek. Kriketin hiçbir anlamı yok ve oynaması 2 gün alıyor." dedi.

Bakanlığın paylaşımına en üst düzey yanıt ise Uluslararası Kriket Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Birimi Soruşturma Koordinatörü Steve Richardson'dan geldi. Richardson mesajında, "Hukuk departmanımızı konudan haberdar edeceğim." ifadesini kullandı.

ABD'nin UCM yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayında bir kararname imzalayarak, UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatı vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise 2 Eylül'de Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını soruşturdukları gerekçesiyle UCM Başsavcısı ve diğer üst düzey yetkililere yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

İnsanlığa karşı savaş suçu ve soykırım işleyenlerin yargılandığı UCM, 2002'de BM anlaşması olan Roma Statüsü ile kuruldu. 123 ülke Roma Statüsü'ne imza atıp UCM'ye taraf olurken ABD, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler UCM'ye taraf olmadı.

Kaynak: AA