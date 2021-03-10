Ünlü antivirüs geliştiricisi ve eski ABD başkan adayı John McAfee, 13 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığıyla suçlanıyor.

ABD federal mahkemesi, antivirüs yazılımlarının öncülerinden John McAfee'yi ve bir ortağını, McAfee'nin sosyal medyadaki geniş takipçi kitlesini kullanarak kripto paralarda yasadışı biçimde pompalama ve boşaltma yapmak ve hayranlarını çekmeye çalıştığı İlk Kriptopara Arzları'nı (ICO) tanıtmak için gizli ödemeler almakla suçluyor.

Adıyla anılan yazılım firmasıyla artık ilişkisi bulunmayan McAfee ve yakın koruması Jimmy Gale Watson, Jr., iddiaya göre McAfee'nin kriptopara uzmanı olarak tanınırlığını 13 milyon dolar (yaklaşık 98 milyon TL) para kırmak için kullandı. Dolandırıcı iş adamının bir anda gelen bu parayı aklamaya ve yetkililerden gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Manhattan ABD Başsavcısı Audrey Strauss, açıklamasında şunları söyledi:

McAfee ve Watson, yalan ve dolandırıcılıkla milyonlar kazanmak için geniş çevrelerce kullanılan bir sosyal medya platformunu ve yeni oluşan kriptopara piyasasındaki yatırımcıların ilgisini kötüye kullandı." "İddiaya göre davalılar, McAfee'nin Twitter hesabını, gerçek ve çıkarcı emellerini gizleyerek yanıltıcı ve sahte açıklamalarla yüz binlerce Twitter takipçisini çeşitli kriptoparalara çekebilmek için mesajlar yayımlamak amacıyla kullandı.

Yetkililer McAfee'yi 2017-2018 arasında Verge, Reddcoin, Dogecoin gibi hisselerine sahip olduğu kriptoparalara yönelik abartılı beklenti oluşturup, sonrasında desteğinin ardından fırlayan fiyattan kârla satmakla suçluyor. Dahası yetkililer, McAfee'nin takipçilerine tanıtımını yaptığı ICO'lardan da gizlice pay aldığını iddia etti. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) para cezası gerektiren ilgili suçlar için dava açtı.

McAfee'nin avukatının kim olduğu henüz belli değilken, McAfee'yle eşi sosyal medyada The Independent'ın doğrudan mesajlarına yanıt vermedi. McAfee şu anda İspanya'da vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.

Perşembe günü Teksas'ta gözaltına alınan Watson'un bir avukatı Reuters'a şunları söyledi:

Jimmy Watson eski bir deniz komandosu (ABD Donanması'nın özel kuvvetler birimi Navy SEALs -ed.n.) ve çok sayıda madalyası bulunan emektar bir askerdir. Diğer insanların hak ve özgürlükleri için savaştı. Hakkı olan, tam da bu hakların bazılarının uygulanması için mahkeme gününü dört gözle bekliyor.

Tuhaf iş insanı, 2012'de komşusunun ölümü sonrasında sorgulama için arandığı bir cinayet soruşturması üzerine Belize'ye kaçmasıyla manşet olmuştu. Polis, sonradan McAfee'nin şüpheli olmadığını açıklamıştı.

2016'da McAfee Liberteryen Parti'nin adayı olarak ABD başkanlığı yarışına katılmıştı. Kurduğu antivirüs yazılımı şirketiyle 1990'lardan beri bir ilişkisi bulunmuyor.

Savcıların kendisini mülk, bir yat ve farklı malvarlıklarını ABD Vergi Dairesi'nden (IRS) kaçırmakla suçlamasının ardından, Ocak 2019'da eşi ve korumalarıyla ABD'den kaçmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe