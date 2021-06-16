Ünlü sunucu kansere yakalandı

CNN International'ın haber sunucusu, ünlü programcı ve gazeteci Christiane Amanpour, yumurtalık kanserine yakalandığını duyurdu. Amanpour, kanserin erken teşhis edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.

63 yaşındaki Amerikalı gazeteci, pazartesi günü sosyal medyadan paylaştığı, "kişisel haberler" başlıklı videoda dünya genelinde milyonlarca kadının yumurtalık kanserine yakalandığını söyleyerek 'erken teşhisin önemine' dikkat çekti.

Amanpout, kanser hastalığının tıbbi testler ve taramalar yoluyla erken teşhis edildiğini söyleyerek, kadınlara, vücutlarındaki değişimi takip etme ve sık sık sağlık kontrolünden geçme çağrısı yaptı. Amanpour, kanseri mümkün olan en kısa sürede tespit etmenin, hastalıkla mücadelenin yarısı olduğunu belirtti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde haber yapan ve çatışma bölgelerinde bulunan, belgeseller çeken Amanpour'un CNN'de sürdürdüğü programı, kemoterapi nedeniyle haftalık olarak yayınlanacak.