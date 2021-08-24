Ünlü uyuşturucu kaçakçısı Meksika'ya iade edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yıllık hapis cezasının büyük bir kısmını tamamlayan Meksika'nın ünlü uyuşturucu kaçakçılarından Eduardo Arellano Felix Meksika'ya iade edildi.

Meksikalı savcılar Teksas sınırında Matamoros kapısında teslim edilen Arellano Felix'in polis tarafından tekrar tutuklandığını açıkladı.

Uyuşturucu baronu Meksika'da da organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacak.

Eduardo Arellano Feliz, Tijuana merkezli Arellano Felix kartelini kuran 7 kardeşten biriydi. Kartelin Kolombiya ve Meksika'dan yüzlerce ton kokain ve esrarı yasa dışı yollardan Amerika Birleşik Devletleri'ne soktuğu belirtiliyor.

1990'lı yıllarda Tijuana'daki uyuşturucu trafiği üzerinde kurdukları sert ve acımasız kontrolle ünlenen karteldeki kardeşleri çoğunun öldürülmesi ya da tutuklanmasının ardından çete eski gücünü kaybetti.

2000'li yıllarda ailenin Kaliforniya sınırındaki etkinliğinin azalmasının ardından yerini Sinaloa ve Jalisco kartellerine kaptırdı.

2008 yılında evinde güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışma sonrası yakalanan Arellano Felix 2012 yılında yargılanması için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti.

Kaynak: Euronews