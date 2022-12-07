Uruguay'ın küresel pazara açılma isteği Güney Amerika Ortak Pazarında gerilime yol açtı

Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle Pou, Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Mercosur'un merkezinde yaptığı konuşmada, ülkesinin "dünyaya açılması" gerektiğini, Trans-Pasifik Ortaklığı'na katılmanın yanı sıra Çin ile de serbest ticaret anlaşması imzalamayı düşündüğünü belirtti.

"Dünyadaki en korumacı bölgelerden biriyiz." diyen Lacalle Pou, örgüt olarak başka ülkelerle anlaşma yapmanın daha iyi olacağını ancak buna henüz diğer üyelerin istekli olmadığını ifade etti.

Lacelle Pou, diğer üyelere de Çin ile anlaşma yapma çağrısı yaptı.

Mercosur'un uyguladığı gümrük vergisi ve ticari kısıtlamaların ekonomik zarara neden olduğunu savunan Uruguay, örgütü dünyanın en büyük 10 ekonomik gücüyle ticaret anlaşması yapmamakla eleştiriyor.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Lacalle Pou'nun çağrılarına karşılık ikili anlaşmaların "üretkenlik, bilim ve teknoloji alanındaki farkları derinleştirebileceğini" dile getirdi.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez de Lacelle Pou'nun 31 yıl önce kurulan örgüt içerisindeki sorunların, üye ülkelerin ekonomileri arasındaki dengesizlik sebebiyle ortaya çıktığına dair ifadelerine katıldığını belirterek, "Bu sorunları hiçbir zaman çözmedik. Bunları nasıl çözeceğimizi bulmanın vakti geldi." dedi.

Paraguay, Brezilya ve Arjantin dışişleri bakanları, Uruguay'ın, diğer ülkelerle anlaşma sağlamaya çalıştığı takdirde örgütün "oy birliğiyle karar alma" kuralını ihlal edeceğini ve bu durumda bazı ticari yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Yaklaşık 295 milyon kişiye ev sahipliği yapan Mercosur ülkelerinin ihracatı çoğunlukla tarım ürünlerine dayanıyor. Yüzde 29 ile Çin ve yüzde 11 ile ABD, Mercosur'un en büyük ticaret ortakları arasında yer alıyor.

Örgütün verilerine göre, 2021'de Mercosur'un ihracatı 339 milyon dolar ve ithalatı 260 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

1991'de kurulan Mercosur, üye ülkeler Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik alanda işbirliğinin artırılmasını hedefliyor.

Venezuela'nın da parçası olduğu örgüt, Aralık 2016'da kurallara uymadığı gerekçesiyle Venezuela'nın üyeliğini iptal etmiş, Ağustos 2017'de ise bu ülkenin üyeliğini süresiz askıya almıştı.

Bolivya'nın da Mercosur'a dahil olma süreci devam ediyor.