USS Cole saldırı davasında Yemen'i sevindiren karar

Sudan, ABD Yüksek Mahkemesinin, 2000 yılında Yemen’de ABD’ye ait "USS Cole" savaş gemisine yönelik bombalı saldırı nedeniyle ölen askerlerin yakınlarının tazminat davasında Hartum lehine karar vermesini memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu hüküm, Sudan’ın terörist operasyonlarla bağlantılarına ilişkin iddiaları çürütmek yönünde önemli bir adımdır. Mahkemenin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak Sudan’ı yanlış tanıtan, kötü gösteren ne varsa ilgili tüm ulusal ve yabancı taraflarla iş birliği içinde ortadan kaldırma çabamızı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek mahkeme, alt mahkemenin 2012’de mağdurlara ve yakınlarına saldırıyı üstlenen El Kaide’ye destek verdiği iddiasıyla Hartum’un 314,7 milyon dolar tazminat ödemesi kararını bozmuştu.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyenler" listesinden çıkarmamıştı.

2000 yılındaki Yemen’de ABD gemisi USS Cole saldırısı

Uzun süre Yemen’de konaklayan Amerikan gemilerine yönelik eylem plânlayan El Kaide 3 Ocak 2000’de Eden limanında bulunan USS Sullivan gemisine intihar saldırısı girişiminde bulundular. Ancak, hazırladıkları sürat teknesi patlayıcıların ağırlığı nedeniyle battığından eylem başarısızlıkla sonuçlandı.

Kimsenin fark etmediği bu eylem teşebbüsü sonrasında batan tekne el Kaide tarafından denizden çıkarıldı, onarıldı, gövdesi güçlendirildi ve tekrar kullanılmak üzere hazır edildi. Bu olaydan aylar sonra 12 Ekim 2000 tarihinde aynı plân USS Cole gemisi için uygulandı. Eylem günü 225 kg. patlayıcı yüklü tekne üç militanın yönetiminde USS Cole mürettebatına sevgi gösterileri yaparak yaklaştı ve tam geminin yanındayken geminin gövdesine 6 x 12 m. ebadında bir delik açan güçlü bir patlama meydana geldi. Olayda 17 Amerikan denizcisi öldü, 38 denizci yaralandı.

Aynı anda yüzden fazla su üstü hedefini takip edebilme imkân ve kabiliyetine sahip bir milyar dolar değerindeki güdümlü füze destroyeri olan USS Cole gemisi, patlamanın şiddetiyle hizmet dışı kaldı ve ABD’ye kadar başka bir gemiyle taşınarak götürüldü.

Olaydan sonra yapılan soruşturmada saldırının El Kaide’nin merkez grubuna bağlı militanlar tarafından icra edildiği, eylem hücresinin liderinin Kenya ve Tanzanya saldırılarını düzenleyen hücrede görev alan Abdülrahim el Neşiri olduğu, bu kişinin 1999 yılı sonlarında, saldırıda kullanılan sürat teknesini satın almak, eylemi plânlamak ve icra etmek üzere Yemen’e geldiği, saldırıda kullanılan patlayıcıların ise El Kaide’nin yine merkezî grubundan Hellal kod adlı Tevfik Bin Ateş tarafından tedarik edildiği tespit edildi. Neşiri’nin uzun süre Yemen’de keşif yaparak hedef araştırması yaptığı ve eylemi tasarlayarak Usame Bin Ladin’e teklif ettiği, Ladin’in de eylemi kabul ederek Neşiri’yi hücre lideri olarak görevlendirdiği, eylem esnasında sürat teknesinde bulunan üç militanın bizzat Usame Bin Ladin tarafından seçildiği anlaşıldı.

Yemen güvenlik kuvvetlerince olaydan sonraki iki yıl içinde Neşiri dahil saldırıya karışan 13 kişi yakalandı ve Eylül 2004’te Neşiri ölüm cezasına, diğerleri 5-10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, bu kişilerin tamamı Şubat 2006’da hapishaneden firar ettiler.