Yaşlı adamın hayatını uyuşturucu sayıcısı kurtardı

San Francisco şehrinde son dönemlerde Asyalılara karşı artan saldırılarda polis, zanlıları yakalayıp gözaltına alırken, 83 yaşındaki Gordon Pang'e iki ay önce saldıran kişi de yakalandı.

Pang, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yolda yürürken yaşadığı saldırıyı şöyle anlattı:

Başımın belada olduğunu anladım çünkü bana dik dik bakıyordu. Bir anda hızlıca yolun karşısına geçerek bana doğru geldi ve beni sertçe itti. Ben de yere düştüm.

Saldırıda yaşlı adamın kalçası birkaç yerinden kırıldı. O anda yerde acıyla kıvrandığını söyleyen Pang, "Sokaktakiler bana yardım etti. Çok naziklerdi. Bir uyuşturucu satıcısı bana baston verip 'Lazım olur, sende kalsın' dedi" ifadelerini de kullandı.

Yaşananların ardından yaklaşık bir ay hastanede tedavi gören Pang, daha sonra da terapi aldığını söyleyerek "Korkunç bir deneyimdi, kimsenin başına gelmesini istemem" diye ekledi.

Bay Area bölgesinde Asya kökenli yaşlılara yönelik saldırılar son dönemde arttı. Geçen hafta 83 yaşındaki Vietnamlı bir adam feci şekilde dövülmüştü. Bir başka olaydaysa 77 yaşındaki bir kadın yolda yürürken saldırıya uğramıştı.

Polis, saldırıların her ikisinden de sorumlu olduğu düşünülen Steven Jenkins'i gözaltına almıştı. Güvenlik güçleri ayrıca Pang'e saldıran kişiyi de tespit edip yakaladı. Haskell Allen adlı saldırganın sabıka kaydının kabarık olduğu, hırsızlık ve silahlı saldırıdan arandığı belirtildi.

Haberi duyan Pang, "Çok şükür, keşke uzun süre hapishanede kalsa" dedi.