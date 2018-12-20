Uzay Kuvvet Komutanlığı Çin ile ABD'nin yeni oyun alanı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin Uzay Kuvvet Komutanlığı kurması hakkında açıklama yaptı.

Chunying, Çin'in sürekli olarak uzayın barışçıl bir şekilde kullanılmasını önerdiğini, uzayın silahlandırılması ve bir uzay silah yarışına karşı çıktığını belirterek, "Biz, uzayın yeni bir savaş alanına dönüşmesine karşıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Uzay Kuvvetleri Komutanlığının Birleşik Muharip Komutanlık olarak kurulması" başlıklı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e hitaben kaleme aldığı 2 sayfalık Başkanlık Talimatnamesi'ni imzalayarak, uzun zamandır konuşulan Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulması sürecini resmileştirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in desteklediği ve uzay için ayrı komutanlık kurulması konusu, ülkede uzun süredir tartışılıyordu.

Pentagonun bu bu yıl yayımladığı Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nde "kalabalık ve karmaşık" hale gelmesi nedeniyle uzay, bir "savaş alanı" olarak tanımlanmıştı.

Çin'in, "Dong Neg 3" uydularına karşı kullanılabilecek menzile sahip balistik füzesini test etmesi, Rusya'nın da "Kosmos 2521" adlı "katil uydu" olarak bilinen uydusunu test ettiğini açıklaması, ABD'de kaygı ile karşılanmıştı.

Çin ve Rusya'nın uzaya yönelik hamlelerinin ABD'yi Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurmaya sevk ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AFP , TRT Haber