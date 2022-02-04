Vahşet: Bir evde 8 kişi vurularak öldürüldü
Meksika'da bir evde 8 kişi başlarından vurulmuş halde bulundu.
Amerika 04.02.2022, 01:33 04.02.2022, 02:11
Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde kafalarına kurşun sıkılmış halde 8 ceset bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, eyalete bağlı Tingüindin kasabasındaki bir evde, kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş 8 cesetle karşılaştı.
Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.
Uyuşturucu kartelleri arasındaki güç mücadelesinin yaşandığı eyalette, bu tarz toplu katliamlara sık rastlanıyor.
Kaynak: AA
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