Venezuela da dahil oluyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik ekonomik yaptırımların etkisinin azaltılması amacıyla Rus ödeme sistemi Mir'e dahil olacaklarını belirtti.

ABD ambargosu nedeniyle zor bir dönemden geçen Venezuela toparlanmaya başladı.

Bu kapsamda atılan adımlarla dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi Venezuela'da, 1 Ekim 2021'de para biriminden altı sıfır atıldı.

Uzun yıllardır ekonomik ve siyasi ambargolara maruz kalan ülkede ekonominin, 7 yıllık küçülmenin ardından 13 Ocak'ta büyüdüğü duyuruldu.

Rusya ile ticaret işlemlerini kolaylaştırmak için yeni adım

Venezuela Merkez Bankası'nın, ulusal para birimi üzerinden Rusya ile ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak istediği belirtildi.

Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Jose Ortega Sanchez, 15 Haziran'daki açıklamasında, Venezuela bankaları ile Rus bankaları arasında finansal işlemlerin hızlandırılması için yeni teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Yaşananların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, katıldığı bir programda konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Maduro yaptığı konuşmada, Venezuela'nın maruz kaldığı haksız yaptırımlar karşısında uluslararası yeni ödeme sistemlerine katılmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Venezuela Merkez Bankası, Rusya tarafından oluşturulan ve dünyanın birçok ülkesince kullanılan Mir ödeme sistemine katılacağımızın müjdesini verdi." dedi.

Yeni ödeme sistemlerinin yaptırımlara alternatif olduğunu vurgulayan Maduro, "Dünyada yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor. Venezuela'ya acımasız ve canice yaptırımlar uygulandı, bizi finansal olarak dünyadan izole etmeye çalışıyorlar. Şimdi yeni ödeme sistemleri üzerinde çalışıyoruz ve yeni dünyanın yeni para sistemleri var." diye konuştu.