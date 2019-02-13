Venezuela'da Maduro'nun genç destekçilerinden yürüyüş

Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) gençlik örgütlenmesi Devlet BaşkanıNicolas Maduro'ya destek için yürüdü.

Başkent Caracas'ın Meksika Bulvarı üzerindeki Morales Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda sona erdi.

PSUV'nin, Gençlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, partisinin gençlik kollarından, 16-17 ve 23-24 Şubat tarihlerinde kapı kapı dolaşarak verdikleri mücadeleyi anlatmalarını istedi.

"Biz görülmez ama yenilmeziz." ifadesini kullanan Maduro, "Venezuela’da barış ve aşk istiyoruz. Savaş tamtamları çalmasın, askeri müdahale tehditleri dinsin." dedi.

Maduro, canlı bağlantılarla ülkenin farklı bölgelerinde tamamlanan gençlik ve spor merkezlerinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA