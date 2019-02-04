"Venezuela'ya askeri müdahale için erken"

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Venezuela'daki krize ilişkin, "Herhangi bir askeri eylemle ilgili bir tartışma yapmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Diplomatik alandaki çabaları kabul etmemiz ve uzmanların ilerleyebilmelerine imkan vermemiz gerekiyor." dedi.

Sajjan, resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaptığı açıklamada, Venezuela'yı saran siyasi krize yönelik askeri müdahaleyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi.

Sajjan, "Herhangi bir askeri eylemle ilgili bir tartışma yapmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Diplomatik alandaki çabaları kabul etmemiz ve uzmanların ilerleyebilmelerine imkan vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şimdilik diplomatik çözümlere odaklanılması gerektiğini belirten Sajjan, "Hükümetler arasında barışçıl bir geçişin yaşandığından emin olmak için yapılması gereken çok iş olduğunu düşünüyorum. Bu yolların keşfedilmesi ve zorlanması gerektiği inancındayım çünkü askeri müdahale için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İki lider, Maduro rejiminin yasallığı ve Venezuela Anayasası'na saygı gösterilmesi gerektiği konusunda net mesaj göndererek uluslararası toplumun önemini tartıştı. Her ikisi de özgür ve adil cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının önemini vurguladı. Başbakan Trudeau, Juan Guaido'ya Kanada'nın sürekli desteğini sundu. Juan Guaido da Venezuela Anayasası'na uygun olarak demokrasiye barışçıl geçiş taahhüdünü iletti." ifadelerine yer verildi.

- Lima Grubu Ottawa'da toplanıyor

Venezuela krizinde Maduro'ya karşı oluşan Lima Grubu ülkelerinin temsilcileri, bugün başkent Ottawa’da bir araya geliyor.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in ev sahipliğinde yapılacak Lima Grubu 10. Bakanlar Toplantısı'na Latin Amerika ve Karayipler'den bir düzineden fazla ülkenin bakan ya da temsilcileri katılacak.

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamasının ardından Guaido'ya desteğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 10:16