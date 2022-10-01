Venezuela’da tutuklu 7 ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Venezuela'da haksız yere gözaltında bulunan Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira, Matthew Heath ve Osman Khan'ı ülkeye getiriyoruz. Bu kişiler, yakın zamanda ailelerine kavuşacak ve ait oldukları yerde sevdiklerinin kollarına geri dönecekler." ifadelerini kullandı.

ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Caracas yönetiminin müzakerelerde bulunan yetkililerine teşekkür eden Biden, "Halen acı çeken ve haksız yere gözaltına alınan sevdiklerinden ayrı kalan tüm ailelere, sevdiklerinin serbest bırakılmasını sağlamaya kendimizi adadığımızı bilin.” değerlendirmesine yer verdi.

Venezuela’nın bu adımı, ABD Dışişlerinden bir heyetin haziranda Venezuela'ya gidip görüşmeler yapmasından aylar sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 tutuklunun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

Blinken, "Bu, ABD vatandaşlarının Venezuela tarafından serbest bırakılmasını kutlamamıza rağmen daha yapacak çok işimiz var. Dışişleri Bakanı olarak dünya çapındaki Amerikalıların güvenliği benim en büyük önceliğim ve yurt dışında haksız yere gözaltına alınan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Vadell, Toledo, Jose Zambrano, Alirio Zambrano ve Pereira, "CITGO 6" olarak bilinen 6 Amerikalı petrol yöneticisinden 5'i olarak biliniyor

5 isim, 4 yıldan uzun bir süredir Venezuela’da tutukluydu. Eski Deniz Kuvvetleri askeri Heath, eylül 2020'de Venezuela’da gözaltına alınmış, Khan ise ocak ayından beri tutuklu bulunuyordu.