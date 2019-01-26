Maduro: Venezuela'nın egemenliğine kasteden darbeyi bozguna uğratacağız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız." dedi.

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Medya tarafından ülkesi üzerinde uluslararası baskı oluşturulduğunu belirten Maduro, "Venezuela'nın cumhuriyet olarak varlığı ve egemenliği için olağan üstü bir dönem içindeyiz. Ülkedeki darbe girişimine bir de ülkedeki gerçek durumu manipüle etmek için uluslararası medya darbesi eşlik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde ABD kaynaklı bir darbe girişimi olduğunu hatırlatan Maduro, "Politik hayatımıza müdahale etmeyi, Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız." şeklinde konuştu.

Maduro, darbeye karşı dik duracaklarını yineleyerek, "Bugün şunu diyebiliriz ki darbenin saçma argümanlarla kaplanmış hiçbir temele dayanmayan yeni bir şekli var. Ne halk ne de kolluk kuvvetleri bu darbeye izin vermeyecektir. Kendimizi barışın kazanmasına adayacağız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın iç meselelerine müdahale edilmesini kınayan Maduro, "Venezuela'da olan meseleler bizi ilgilendirir. Bu problemleri, kendi evimizde, herhangi emperyalist ABD'nin müdahalesi olmadan çözmeliyiz." dedi.

Muhalefete diyalog çağrısı

Maduro, Venezuela için faydalı olacak bir diyaloğa açık olduğunu belirterek, "Ülkenin ilerlemesi için anayasa çerçevesinde ulusal bir diyaloğa hazırım. Bugün, yarın ve daima da hazır olacağım. Umarım Venezuela muhalefeti aşırıcılar tarafından kurulan tuzaktan kurtulur, makul ve içten bir diyalog yolu açılır." diye konuştu.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2019, 00:26