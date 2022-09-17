Vineyard'a gönderilen göçmenler tepkili: "Kandırıldık"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times'a konuşan Sivil Haklar için Avukatlar grubundan Ivan Espinoza-Madrigal, göçmenlere gönderilmeden önce iş imkanı ve yardım sağlanacağının söylendiğini iddia etti.

Espinoza-Madrigal, DeSantis'in hamlesinin hem federal sığınmacı yasalarına müdahale hem de sivil hakların ihlali olduğunu savundu.

Venezuela'nın başkenti Karakas'tan ABD'ye giden göçmenlerden Pedro Torrealba da kendisine uçağın bir barınağa gittiğinin söylendiğini ifade etti.

Torrealba ayrıca konaklama ve iş imkanı vadedildiğini de belirtti.

Soyadını paylaşmayan Luis ise "Buraya gelmeyi beklemiyordum ama rahatım. Burada kalmak istiyorum" dedi.

Martha's Vineyard'ın bağlı olduğu Massachusetts eyaletinden yetkililer, çarşamba günü çoğu Venezuelalı 50 göçmenin iki küçük uçakla adaya bırakıldığını ve öncesinde kendilerine bilgilendirme yapılmadığını söylemişti.

DeSantis ise cuma günkü açıklamasında, gönderilen düzensiz göçmenlerin hepsinin adaya gitmek için gönüllü olduğunu savunmuştu.

Kendilerine imzalatılan bir belge kapsamında ücretsiz olarak uçakla taşındıklarını ve hepsine gidecekleri yerin haritasını da içeren bir paket dağıtıldığını belirtmişti.

Vali, göçmenleri göndermek için eyaletin ayırdığı 12 milyon dolarlık bütçenin gerekirse hepsini harcayacağını da söylemişti.

Martha's Vineyard'daki yetkililer, cuma sabahı itibarıyla göçmenlerin Massachusetts'taki Cod Burnu'nda yer alan bir askeri üsse götürüldüğünü açıkladı. Burada göçmenler için geçici konaklama sağlanacağı belirtildi.

Gemiyle yolculuk eden göçmenlerden Eliomar, Boston'a geçip bir iş bulmak istediğini söyledi. Soyadını paylaşmayan göçmen, "Ailemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Daha iyi bir gelecek kurmak için geldik" dedi.

Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikasını sık sık eleştiriyor. Bu kapsamda Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle, bu kişilerin bir kısmını Washington DC, New York ve Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

Kaynak: Independent Türkçe