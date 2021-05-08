Virüs dalga dalga yayılıyor: Ölenlerin sayısı 580 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 432 artarak 32 milyon 652 bin 498'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 836 artarak 580 bin 904'e çıktı.

California 3 milyon 755 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 911 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 262 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 220 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 611 ve Texas'ta 50 bin 583 olarak kayıtlara geçti.

110 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 150 milyon 416 binden fazla kişiye ilk doz, 110 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 892 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 82 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 419 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 238 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.