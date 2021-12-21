Walmart'a çevre kirliliği davası
Amerikan perakende devi Walmart'a çevre kirliliğine neden olduğu suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi.
ABD’nin California eyaletinde, perakende şirketi Walmart'a yasa dışı yollarla çöp boşalttığı gerekçesiyle dava açıldı.
California Zehirli Atıkları Kontrol Dairesi (DTSC) Direktörü Meredith Williams düzenlediği basın toplantısında Walmart'a dava açtıklarını duyurdu.
DTSC'nin açtığı davaya destek veren eyalet savcıları, Walmart'ın her yıl 80 tona karşılık gelen 1 milyondan fazla zararlı atığı yasa dışı şekilde boşalttığını iddia etti.
California Başsavcısı Rob Bonta, şirketlerin istenmeyen malları elden çıkarmak istediğinde hukuka uygun hareket etmeleri gerektiğini ancak Walmart'ın bunu başaramadığını kaydetti.
Şirket Sözcüsü Randy Hargrove ise Walmart'a açılan "haksız davaya" karşı mücadele edeceklerini söyledi.
Eyalet genelinde 300'den fazla mağaza işleten Walmart, 2010'da benzer bir davada 25 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.