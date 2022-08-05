Washington'da bir kasaba yangın sebebiyle boşaltıldı

Adams County Şerif Bürosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alevler sebebiyle yaklaşık 500 kişilik nüfusa sahip Lind kasabası sakinlerinden evlerini derhal tahliye etmesi istendi.

ABD, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Ekiplerin yüksek sıcaklık ve rüzgarlı hava koşullarıyla mücadele ettiğini belirten yetkililer, bir itfaiyecinin dumandan etkilendiği ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yaklaşık 10 kilometrekare alanın kül olduğu, 6 ev ve 8 yapının zarar gördüğü bölgede, yangın kontrol altına alınırken, tüm tahliye emirleri kaldırıldı.

Gelecek günlerde güneşli ve kuru havaların etkisini sürdürmesiyle yangının yeniden etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

Son beş yılda en büyük, en yıkıcı ve en ölümcül orman yangınlarının yaşandığı California’nın farkı noktalarında yangınlar devam ediyor.