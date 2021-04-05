Washington'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında bahar aylarının gelmesiyle 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin gevşetileceğini duyurdu.

Eğlence ve konser mekanlarının 500 kişiye kadar kapasiteyle açılabileceğini kaydeden Bowser, sinema salonları, düğün, özel davet, bölgesel iş toplantıları ve kongrelerin de yüzde 25 kapasiteyle yapılabileceğini belirtti.

Bowser, havuzlar, rekreasyon merkezleri, kütüphaneler, müzeler, galeriler ve sergilerin de yüzde 50 kapasite ile açılabileceğini bildirdi.

Kentteki aşılama çalışmalarına ilişkin detayları da paylaşan Bowser, Washington'da 162 bin kişinin aşılandığını kaydetti.