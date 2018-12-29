Washington, İsrail-Hırvatistan Jet anlaşmasını durdurdu

Görevinin son günlerini yaşayan ABD Savunma Bakanı James Mattis'in İsrail ile Hırvatistan arasında 12 adet F-16 avcı uçağı içeren 500 milyon dolarlık silah anlaşmasını engelledi.

İsrailli bir yetkiliye göre, Başbakan Benjamin Netanyahu iki hafta önce ABD yetkilisi istifasını açıklamadan önce Mattis ile konuştu.

Yetkili, pratikte Hırvatistan ile yapılan F-16 anlaşmasının sona erdiğini söyleyerek,“Tam olarak anlamadığımız nedenlerden dolayı Amerikalılar koşullarını sertleştirdi ve görünüşe göre, anlaşmadaki konumlarını yanlış anladık." açıklamasında bulundu.

Yetkili, Mattis’in reddinin ardından İsrail’in şimdi, “ayrılmakta olan anlaşma için Hırvatistan’dan özür dilemesi ve yoluna devam etmesi” gerektiğini söyledi.

Netanyahu, yetkililere göre F-16'ları üreten Lockheed Martin ile temas kurmayı planladı, ancak büyük olasılıkla bunu yapmamıştı.

İsrail’in, Hırvatistan’ı uçakları almaya ikna etme çabalarının bir parçası olarak F-16’lara gelişmiş İsrail yapımı elektronik sistemler ekleyerek Trump yönetimini kızdırdığı bildiriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net