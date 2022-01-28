Willow Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yeni kedisi "Willow", Beyaz Saray'daki yaşamına başladı.

Jill Biden'ın Sözcüsü Michael LaRosa, yaptığı yazılı açıklamada, 2 yaşındaki yeşil gözlü, gri ve beyaz tüylü Willow'un Beyaz Saray'a geldiğini belirterek, "Willow, bütün favori oyuncakları, ödül mamaları ve koklayacak, keşfedecek birçok alanıyla Beyaz Saray'a yerleşiyor." ifadesini kullandı.

Willow'un isminin doğduğu yer olan Pensilvanya'nın Willow Grove bölgesinden geldiğini belirten LaRosa, Willow'un, Biden'ın 2020'de Pensilvanya'daki konuşmasında sahneye atlayıp konuşmasını yarıda kestiğini kaydetti.

LaRosa, "Pensilvanya'daki bu olayda Willow ile Jill Biden arasındaki yakın ilişkiyi gören çiftlik sahibi, Willow'un Jill Biden'a ait olduğunu hissetti." açıklamasında bulundu.

Willow, 2001-2009 döneminde ABD Başkanı olarak görev yapan George W. Bush'un kedisi India'dan bu yana Beyaz Saray'ın ilk kedisi oldu.

Biden ailesinin, Beyaz Saray'a yerleştiğinde 3 yaşında "Major" ve 13 yaşında "Champ" isimli iki köpeği vardı.

"Major", Beyaz Saray'a geldikten sonra agresif davranmaya başlamış ve bir Gizli Servis elemanını ısırmıştı. "Major" bunun üzerine rehabilitasyon için Biden ailesinin Delaware'deki evine gönderilmişti. Champ ise Haziran 2021'de ölmüştü.

Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de "Commander" isimli Alman çoban köpeği de hediye edilmişti.