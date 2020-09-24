Yahudi milyarderden seçimlere sayılı günler kala Trump için 50 milyon dolar yardım

CNBC’nin haberine göre, kumarhaneler kralı Adelson ve doktor eşi Miriam yardımı yapmadan önce Cumhuriyetçi kampanyanın yöneticileri ile görüştü ve fonları en çok ihtiyacı olan seçim bölgeleri aralarında paylaştırdı.

Trump, seçimden evvel kampanyalar için alınan yardımlar konusunda rakibi Joe Biden’i yakından takip ediyor. Demokrat Aday Biden’i de Yahudi asıllı New York eski Belediye Başkanı ve medya patronu Mike Bloomberg destekliyor. Bloomberg seçimde kritik rol oynayacak Florida Eyaletindeki Demokrat kampanyalara 100 milyon dolar yardım yapmıştı.