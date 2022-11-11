Yahudi seçmenler Trump'ı tehdit olarak görüyor

Liberal çıkar grubu J-Street tarafından yapılan ankete göre Amerikalı Yahudi seçmenler salı günkü ara seçimlerde ezici bir çoğunlukla Demokratları destekledi ve eski ABD Başkanı Donald Trump'la onun Amerikayı Yeniden Harika Yap (Maga) hareketini bir tehdit olarak görüyor.

J-Street'in 2010'dan bu yana gerçekleştirdiği Seçim Günü anketi, ABD'de Yahudi düşmanlığı olaylarının arttığı ve Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) gibi İsrail yanlısı kuruluşların ara seçimlerde yeni ve büyük bir rol oynadığı bir döneme denk geldi.

J-Street'in anketine göre Amerikalı Yahudilerin yüzde 74'ü Demokrat bir Kongre üyesi için oy verirken, yüzde 55'i salı günkü oylamada kendileri için en önemli iki konudan birinin "demokrasinin durumu" olduğunu belirtti.

Amerikan demokrasisinin durumu, hem Trump hem de onun bazıları salı günü oy pusulasında yer alan, seçimi inkar eden siyasi müttefikleri tarafından defalarca sorgulandı. J-Street anketine katılanların yüzde 74'ü Trump ve Maga hareketini Amerika'daki Yahudiler için bir tehdit olarak görürken, yüzde 72'si AIPAC'in son başkanlık seçimlerinin sonuçlarının onaylanmasına karşı oy kullanan adayları desteklemesini ve finansal yardımda bulunmasını onaylamadığını belirtti.

Seçmenlerin yüzde 76'sı Trump ve Cumhuriyetçi Parti içindeki müttefiklerinin ABD'de Yahudi düşmanlığı ve beyaz üstünlüğü görüşünün yükselmesinden doğrudan sorumlu olduklarına inandıklarını belirtti. Daha geçen ay Trump, bir sosyal medya paylaşımında Amerikalı Yahudileri, İsrail'e verdiği desteği yeterince takdir etmedikleri için eleştirmişti.

Amerikalı Yahudi seçmenler ortalama olarak genellikle İsrail'i desteklemeye devam etseler de İsrail vatandaşı değiller ve İsrail devletini eleştirmenin doğası gereği Yahudi düşmanı olduğunu düşünen sağ görüşlü pek çok kişinin savunduğu fikri reddediyorlar. J-Street anketine katılanların yüzde 89 gibi ezici bir çoğunluğu, bir kişinin radikal sağcı İsrail hükümetinin politikalarını eleştirebileceğini ve yine de "İsrail yanlısı" olabileceğini söyledi.

Anket ayrıca seçmenlerin ABD'nin İran nükleer anlaşmasına yeniden girmesini desteklediğini ve İsrail-Filistin çatışmasına kabaca Barack Obama yönetimi tarafından ortaya konan parametreler doğrultusunda iki devletli bir çözümü hâlâ desteklediğini ortaya koydu.

Yahudi seçmenler tarihsel olarak Demokratların hem iç hem de dış politikaya yaklaşımını destekledi ve bu destek J-Street'in seçim anketlerini yapmaya başladığı 2010'dan bu yana sarsılmadı.

Ancak AIPAC'in seçimleri inkar eden çok sayıda Cumhuriyetçiyi desteklemesi, ilkbahar ve yaz aylarında Demokrat önseçimlerinde ilerici adayları durdurmak için yoğun çaba göstermesi ve J-Street gibi kuruluşların AIPAC'in harcamalarına karşı koyma hamleleriyle Amerikan Yahudi siyasi alanı 2024 döngüsüne girerken birçok yönden tartışmalı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe