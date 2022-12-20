Yaklaşık 40 bin evsiz otellere yerleştirilecek

NBC kanalına konuşan Bass, Los Angeles'ın belli bölgelerinde çadırlarda yaşayan evsizlerin, bu haftadan itibaren otellere taşınması için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Bass, evsizleri otel odalarına taşımanın ilk etapta herkesi kapsamayacağını ancak bu çalışmanın, doğru yönde bir adım olarak, evsizlik sorununun çözümüne önemli oranda etkisinin olacağını düşündüğünü kaydetti.

Otellere taşınma konusunda evsizleri zorlamayacaklarını ifade eden Bass, "Kimse buna zorlanmayacak veya bu konuda cezalandırılmayacak." diye konuştu.

Demokrat belediye başkanı, yaklaşık 4 milyon nüfuslu şehirde 40 bin civarında evsiz bulunduğunu ve ilk yıl için bunların 17 bininin geçici veya kalıcı şekilde konutlara yerleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Evsizlerin hakkını savunan sivil toplum örgütleri de insanların toplu barınak veya çadırlardan otellere yerleştirilmesi fikrini memnuniyetle karşıladıklarını fakat bunun zorla yapılmaması gerektiğini belirtti.

California Valisi Gavin Newsom da 2020'de Kovid-19 salgını öncesi evsizlerin otellere yerleştirilmesi fikrini ilk olarak gündeme getirmiş, uygun otellerin kullanılması ve binaların evsizler için konut haline getirilmesi konusunda eyaletteki şehir ve bölge yönetimlerini teşvik etmişti.