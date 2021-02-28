ABD’de bir kadın koronavirüs yardım fonu parasıyla lüks alışverişler yapmış

24 yaşındaki Jasmine Johnnae Clifton, fon parasını lüks kıyafetlere, elmaslara ve IKEA alışverişine harcamakla suçlanıyor.

Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yaşayan 24 yaşındaki Jasmine Johnnae Clifton, Kovid-19 yardım fonu paralarını Ağustos-Kasım 2020 döneminde Louis Vuitton, Nordstrom, IKEA ve Neiman Marcus da dahil olmak üzere çok sayıda işletmede harcama suçlamasıyla pazartesi günü federal mahkemeye çıktı.

Kuzey Carolina Batı Bölgesi Savcılık Makamı'nın salı günü yaptığı basın açıklamasına göre koronavirüs yardım fonu almak için kapatılmış işletmeleri kullanması nedeniyle Clifton aleyhine iki ayrı sahtekarlık suçlamasında bulunuldu.

Savcılar, Clifton'ın devam eden koronavirüs pandemisinde zarar gören şirketlere destek için oluşturulan Kovid-19 yardım fonundan yararlanmak için Jazzy Jas LLC adında bir online giyim işletmesini kullandığını iddia etti.

Savcılar salı günü yaptıkları açıklamada şu beyanlarda bulundu:

Genç kadın, aldığı fon parasını '2020 Ocak ayında gerçekleşen afetin neden olduğu ekonomik zararı telafi etmek amacıyla yalnızca çalışma sermayesi olarak' Jazzy Jas LLC için kullanmaya özel onay verdi.

Clifton'ın Temmuz 2020'deki fon başvurusunda şirketin pandeminin ABD'yi etkilemesinden önceki 12 ay içinde yaklaşık 350 bin dolarlık (yaklaşık 2 milyon 600 bin) cirosu olduğunu gösteren sahte belgeler yer alıyordu. Ne var ki başka belgeler şirketin 2019'da kapatıldığını ortaya çıkardı.

Clifton'ın fon başvurusu ağustos başında onaylandı ve birkaç gün sonra 149 bin dolarlık yardım fonunu aldı. 24 yaşındaki kadın parayı elmas dükkanları dahil olmak üzere 20'nin üzerinde farklı perakendecide harcadı.

Clifton'ın fon parasının yaklaşık 50 bin dolarlık (yaklaşık 370 bin TL) kısmına Kasım 2020'de federal hükümet tarafından el konuldu ve tahkikat heyeti 17 Şubat'ta kadını bir afet yardımına yönelik elektronik dolandırıcılık ve büyük afet veya acil durum fonlarına bağlantılı sahtecilikle itham etti.

Perşembe günü CNN'e konuşan federal savcı Andrew Murray, davayla ilgili şunları söyledi:

Ulusumuzun koronavirüs pandemisinin etkileriyle boğuştuğu ve işletmelerin Kovid'in tesiriyle mücadele ettiği bir zamanda üçkağıtçılar kendi ceplerini doldurmak için federal ekonomik yardım fonlarından çalma fırsatını değerlendiriyor.

Dairem pandemiden istifade edip Kuzey Carolina Batı Bölgesi'ndeki işletmelerin ve kamunun ekonomik açıdan toparlanması için hazırlanmış fonları çalmaya çalışan suçluları ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Pazartesi günü mahkemeye çıkan Clifton 25 bin dolarlık (yaklaşık 185 bin TL) kefaletle bırakıldı. Suçlu bulunması halinde her bir suçlama için 30'ar yıl hapis cezası ve 1 milyon 250 bin dolarlık (yaklaşık 9 milyon 280 bin TL) toplu para cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE