Yayılıyor: Meksika'ya da sıçradı

Meksika'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, ülkenin güneyindeki Morelos eyaletinde bulunan bir hastanede, 65 yaşındaki erkek bir hastada Delta varyantının görüldüğünü açıkladı.

Hastanın evde karantina altına alındığını dile getiren yetkililer, ayrıca testleri pozitif çıkan 6 kişinin daha delta varyantı şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu kaydetti.

Morelos Sağlık Hizmetleri Halk Sağlığı (SSM) Müdür Yardımcısı Cecilia Guzmon Rodriguez, Delta varyantının bulaşma riskinin 2 kat daha hızlı olduğunu belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülkede salgının başından bu yana 2 milyon 604 bin 711 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 235 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.