Yeni başkan maaşının Bitcoin'le ödenmesini istedi

ABD’nin New York kentine 2 Kasım’da düzenlenen seçimde belediye başkanı seçilen Adams, sosyal medya hesabından, "New York’ta biz her zaman büyük oynarız, dolayısıyla belediye başkanı olduğum zaman ilk üç ayın maaşını Bitcoin ile alacağım." ifadesini paylaştı.

Yine 2 Kasım'da ikinci dönem göreve seçilen Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in, ilk maaşını Bitcoin ile alacağını duyurmasına ilişkin Adams, "New York Şehri (NYC), kripto para birimi endüstrisinin ve diğer hızlı büyüyen, yenilikçi endüstrilerin merkezi olacak! Sadece bekle!" değerlendirmesinde bulundu.

61 yaşındaki eski polis memuru siyahi Adams, 1 Ocak 2022'de New York’un 110. belediye başkanı olarak, bu görevi iki dönem yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.