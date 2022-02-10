Yeni Peru Başbakanı ant içti

Hükümet Sarayı'nın Altın Odası'nda düzenlenen törende, Torres ve yeni Bakanlar Kurulu üyeleri yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Devlet Başkanı Pedro Castillo, bakanlarla düzenlediği ilk kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, istifasını isteyen muhalefete tepki göstererek ülkenin önceliklerine ağırlık verileceğini belirtti.

Öte yandan Torres, 30 gün içinde parlamentoda yapılacak oylamada güvenoyu alamaması durumunda istifa etmek zorunda kalacak ve yeni kabinenin oluşturulması için Castillo'nun tekrar atama yapması gerekecek.

Parlamentoda muhalefet milletvekillerinin çoğunlukta olması nedeniyle Torres'in güvensizlik oyu alabileceği yönünde iddialar tartışılıyor.

Ülkede devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'den bu yana yürüten Castillo'nun atadığı 3 başbakanın, Kongre baskısı ve parti içi tartışmalar nedeniyle istifa etmesinin yanı sıra medyada yer alan iddialar üzerine çok sayıda bakan da görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Siyasi istikrarın henüz sağlanamadığı Peru'da, sağ partiler, solcu Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini istiyor.