Yeni top mermisi denediler: Tarihi ve inanılmaz

ABD ordusu, Abrams tankları için geliştirilen yeni tip Gelişmiş Çok-Amaçlı (AMP) 120mm XM1147 top mermisini test etti.

Amerikan Defence Blog'un haberine göre ABD'li askerler, yeni tip AMP 120mm XM1147 mermisini Arizona eyaletindeki askeri tesislerde denedi.

Yaklaşık 15 yıldan fazla süren çalışmaların ürünü olduğu belirtilen söz konusu merminin kapasite testinin yapıldığı tesiste farklı senaryolara ve çeşitli hedeflere yönelik denenmek üzere 86 atış gerçekleştirildi.

ABD ordusunun halihazırda hafif zırhlı ve bazı hava hedefleri için M830 HEAT ve M830A1 mermilerini kullandığı, M1028 tipi mermiyle kara birlikleri ve uzun menzilli hedefleri, M908 ile de beton duvarlar gibi sert ve aşılması zor hedefleri etkisiz hale getirmeye çalışmasına karşın, yeni geliştirilen AMP XM1147 mermisinin tüm bunları tek başına yapma kapasitesinde olduğu ifade ediliyor.

Deneme atışlarını yöneten Teğmen Jake Hall, merminin çok sayıda hedefe karşı etkili olduğunu, sığınak, duvar ve zırhlı araçlara karşı da işlevselliğinin yüksek olduğunu kaydetti.

Başçavuş Nicholas Smearman ise deneme atışlarını tarihi ve inanılmaz olarak nitelendirerek XM1147 mermisinin taktiksel planlamayı kolaylaştıracağını ifade etti.