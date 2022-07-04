Yine ABD yine silahlı saldırı: 6 ölü, 24 yaralı

Highland Park polisi, Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreninde, kimliği belirsiz saldırganın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 24 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, görgü tanıklarının şüpheliyi "18-20 yaşlarında, uzun siyah saçlı, mavi tişört giyen beyaz bir genç" olarak tanımladığı, saldırganın henüz yakalanamadığı bilgisi paylaşıldı.

Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları, kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatanlar olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülürken bazı görgü tanıklarının 20'den fazla silah sesi duyduğu kaydedilmişti.