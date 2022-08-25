Yoksa John McAfee yaşıyor mu?

McAfee'nin eski sevgilisi Samantha Herrera, yazılımcının ABD'nin Teksas eyaletinden kendisini aradığını ve ölümünün bir oyun olduğunu söylediğini ileri sürdü.

McAfee ilk ticari anti-virüs yazılımını satışa çıkaran firmanın sahibiydi. Aynı zamanda bilişim dünyasında milyarlarca dolarlık bir endüstriye ilk adımları o atmıştı.

1987'de kurduğu McAfee Association adlı siber güvenlik firması, 1991 başında ortaya çıkan Michelangelo adlı bilgisayar virüsünün yarattığı paniğin ardından büyük ün kazanmıştı. Şirketteki hisselerini 1994'te satan McAfee böylece milyoner olmuştu.

2008 küresel ekonomik krizde servetinin büyük kısmını kaybeden McAfee, Orta Amerika ülkesi Belize'ye yerleşmiş ve kendisine bir "krallık" inşa etmişti.

Yazılımcı ün kazanmasının ardından cinayet, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurma gibi birçok suçlamanın da odağında yer almıştı.

McAfee aynı zamanda kripto para borsalarını da manipüle etmişti. Özellikle 2017'de "günün altcoini" ve "haftanın altcoini" gibi başlıklarla kripto para birimlerini şişirmiş ve bazılarının hızla yükselmesini sağlamıştı.

McAfee'nin kripto paralardan 23 milyon dolardan fazla kazanç sağladığı düşünülüyor.

Ekim 2020'de İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan McAfee, ABD'ye iadesinin onaylanmasından birkaç saat sonra Barcelona'daki hapishane hücresinde ölü bulunmuştu.

Yetkililer yazılımcının ölüm sebebinin intihar olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan geçen ay sonu Netflix'te yayımlanan, "Şeytana Pabucunu Ters Giydiren Adam: John McAfee" adlı suç belgeselinde yazılımcıyla ilgili yankı uyandıran iddialar ortaya atıldı.

Bunların en önemlisi de McAfee'nin eski sevgilisi Herrera'ya ait.

Belgeselde kamera önüne geçen Herrera, "Söylemeli miyim bilmiyorum" diye söze başlıyor.

Ölümünden iki hafta sonra Teksas'tan bir telefon aldım: 'Benim John. Ölmüşüm gibi davranmaları için insanlara para verdim ama ölmedim' diyordu.

Herrera'nın iddiasına göre McAfee'nin "hayatta olduğunu bilen sadece üç kişi var".

Belgeselin yönetmeni Charlie Russell ise Herrera'nın iddiasına pek de kafa yoramadığını söylüyor.

Esquire'a konuşan Russell, "Ne düşüneceğimi bilmiyorum, onun da bildiğini sanmıyorum" dedi:

Bunu söylüyor, sonra kameraya bakıyor. İddianın gerçek olup olmadığını anlayamıyorum.

Independent Türkçe