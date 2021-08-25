Yolculardan birinin telefonu alev aldı, bütün uçak boşaltıldı

ABD'nin Seattle şehrinde Alaska havayollarına ait yolcu uçağı, bir yolcunun telefonunun alev almasının ardından tahliye edildi.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, Seattle-Tacoma havaalanındaki Alaska Havayollarına ait 751 numaralı New Orleans uçağındaki yolculardan birinin telefonu alev aldı.

Havayolu şirketinin sözcüsü, yaptığı açıklamada, uçağın inişinin ardından kapıda beklediği sırada olayın meydana geldiğini ve uçuş ekibinin alev alan telefonu söndürmek için müdahale ettiğini belirtti.

Sözcü, çıkan duman nedeniyle 129 yolcu ve 6 mürettebatın uçaktan tahliye edildiğini söyledi.

AA