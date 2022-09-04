Yunus Emre Enstitüsü, Arjantin'de Göçmenler Günü Festivali'ne katıldı

Festival, Ulusal Göç İdaresi tarafından, 1900'lerin başında ülkenin göç akınına uğradığı dönemde göçmenlerin başkent Buenos Aires'e geldiklerinde kaldıkları, 1990'dan bu yana ise Göç İdaresi bünyesinde hizmet veren eski Göçmenler Oteli'nin bahçesinde düzenlendi.

Çin'den Danimarka'ya, Kore'den Kongo'ya kadar çeşitli kökenlere mensup toplulukların katıldığı festivalde Türkiye'yi de Yunus Emre Enstitüsü temsil etti.

Çeşitli kültürlerin sergilediği müzik, dans ve gösterilerin yanı sıra düzenlenen geçit töreninde yöresel kıyafetler giyen Türk vatandaşları Türk bayrağı taşırken, kurulan standa yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, çay, kahve, döner, baklava gibi lezzetlerin tadını çıkardı.

YEE Arjantin Koordinatörü Aydın Bayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten Türkiye standına büyük bir ilgi vardı. Festivale katılan insanlar, özellikle Türk mutfağına yoğun bir alaka gösterdi. Kökeni farklı kültürlerden çok sayıda kişi katıldı buraya, dolayısıyla bu festival, hem ziyaretçilerin Türk kültürünü tanımasını hem de birbirine uzak kültürleri bir arada görme olanağını sağladı." dedi.

Bayat, YEE'nin etkinliklerine dikkati çekerek, "Standımızı ziyaret eden katılımcılar, çoğunlukla Türkçe kurslarına ilişkin sorular yönelttiler. Böylece Türk dizileri üzerinden Türk kültürü ve diline ilgi duyan insanların, hem bu alanda kendilerini doğru kaynaktan geliştirebilecekleri bir kapı aralamış olduk hem de toplumlar arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunduk." şeklinde konuştu.

Türkiye standını ziyaret eden Arjantinli Estela Alfonzo, AA muhabirine, "Sunum çok güzel, Türkiye'nin standı olması çok hoşuma gitti. Bu tür etkinlikler bizi bir araya getiriyor ve her ülkenin, özellikle de Türkiye'nin ne tür güzelliklerinin olduğunu görmemizi sağlıyor." dedi.

Üzerinde Türkiye yazılı tişört giyen ve ay yıldızlı kolye takan Estela, Türkiye'ye olan ilgisinin bir şarkı ile başladığını belirterek, "Türkçeyi daha önce hiç duymamıştım. Youtube'da Tarkan'ın bir şarkısını buldum ve o şarkı sayesinde Türkçe ile ilgilenmeye başladım. Türk kültürünü keşfettim, Türkiye'den insanlarla tanıştım, 2 kez Türkiye'ye gittim, çok güzel yerler tanıdım." diye konuştu.

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Estela, "Arjantin'de Türk kültürüne büyük bir ilgi var, her şey bir yana, bu, diziler sayesinde fark ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.