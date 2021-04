Yüz tanıma teknolojisinin azizliğine uğradı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletinde siyahi adam işlemediği bir suç yüzünden polis ve savcıların herhangi bir kanıt göstermeksizin sadece "yüz tanımlama teknolojisini" kullanması sebebiyle 11 gün hapis yattı.

Mağdur duruma düşen adam şimdi kendisini tutuklamaya götüren süreçte yargıç dahil birçok kanun görevlisini mahkeme verdi.

İlginç olay, New Jersey eyaletinin Woodbridge bölgesinde yaşandı. Nijeer Parks isimli 31 yaşındaki siyahi adam anneannesinden bir telefon aldıktan soluğu karakolda aldı. Parks'ın ailesi polisin kendisini aradığını ve acilen en yakın emniyet şubesine gitmesi gerektiği söyledi.

Parks bunun üzerine Woodbridge Polis Karakoluna ifade vermek üzere gitti. Ne olup bittiğinin fakında bile olmayan Parks karakolda sadece 4 dakika bekledikten sonra polis memurlarının kendisine şöyle seslendiğini söylüyor: "Ellerini arkana götür. Şu andan itibaren tutuklusun."

Suçlamaları cezaevinden çıktıktan sonra öğrenebildi

Olayın ilginç yanı ise sade bir hayat yaşayan ve düzenli bir işi olan Bijeer Parks'a yöneltilen suçlar oldukça ağırdı. Parks, silahlı saldırı, silah taşıma, sahte kimlik kullanma, esrar taşıma, hırsızlık, suç mahallini terk etme, tutuklanmaya direnme ve bir polis memurunu arabayla yaralama gibi çok ciddi suçlarla itham edilmişti.

Parks, cezaevine götürüldükten sonra 11 gün hapis yattı. Kendisine yöneltilen bu suçları ise cezaevinden çıktıktan sonra öğrenebildi. Parks ilk başta, daha önceden uyuşturucu kullanma gibi sebeplerden dolayı sabıkası olması sebebiyle bu olayların başına geldiğini düşündü. Ancak 31 yaşındaki adam, uzun yıllar önce hayatını düzene sokmuş ve en ufak bir suça karışmamıştı.

CNN'in ulaştığı polis raporları ise çok ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Parks aslında, "yüz tanımlama" teknolojisinin kurbanı olmuştu. Gerçek zanlı, olay mahalline sahte bir kimlik bırakarak kaçmıştı. Bu fotoğraf, Parks'a benziyordu ancak zanlı ve Parks'ın yüzü arasında çok büyük farklar vardı. Olayın tanıklarının ifadeleri de, işlenen suçları Parks'ın üzerine atmaya yetmişti.

Parks'ın daha önceden sabıka kaydı olduğu için savcılar sistemde kayıtlı fotoğrafları yüz tanımlama teknolojisiyle tarattı. Sistem sahte kimlikteki fotoğrafla Parks'ın fotoğraflarını eşleştirdi ve söz konusu tüm suçları Parks'ın işlediği kanısına vardı.

Olayın ardından 2 yıl geçmesine rağmen Parks'ın hukuk mücadelesi devam ediyor. Parks, olay sonrası büyük bir travma yaşadığını ve polisi her gördüğünde korktuğunu belirtiyor. Parks, "Bu demek oluyor ki, isteseler beni her an hapse atabilirler" diyor.

Parks'ın annesi Patricia Parks, sahte kimlikteki fotoğrafı gördüğünü ancak söz konusu fotoğrafın oğluna hiç benzemediğini söylüyor: "Fotoğraf hiç ama hiç de oğluma benzemiyor. İnsanlar, tüm siyahiler birbirine benziyor diyor. Bu aklıma gelen ilk şey olmuştu. İnsanlar bu konuda önyargılı." diye konuştu.

"Yüz tanımlama teknojisinde büyük eksiklikler var"

Yüz tanımlama teknolojisi uzmanı Albert Fox Cahn, ABD'de her gün yüzlerce kişinin kimliğinin bu şekilde tarandığını ancak tam syıyı bilemediklerini söylüyor. Cahn, birçok kişinin sadece yüz tanımlama sistemleriyle yanlış bir şekilde suçlanabileceğini ve zanlıların ise hangi suçu işlediğini bile bilmeden hapse gidebileceğini belirtiyor.

Nijeer Parks yüz tanımlama teknolojisiyle yanlışlıkla hapse atılan ABD'deki ilk kişi değil. Detroit'te yaşanan Robert Williams ve Michael Oliver adlı iki siyahi adam da aynı sistemle suçsuz yere hapse atılmıştı. Bu iki kişinin davaları düştü ancak mağdurlar tıpkı Parks gibi karşı dava açtı.

5 eyalette kısıtlama getirildi

Uzmanlar "yüz tanımlama teknolojisinin" birçok eksiklik barındırdığını ve özellikle de siyahi insanların yüzlerini ayırt etmede büyük sorunlar yaşadığını belirtiyor.

Bu sorun sebebiyle ABD'de Portland, San Francisco, Oakland, Boston ve Virginia gibi eyaletlerde söz konusu teknolojinin kullanımına kısıtlama getirildi. Eyaletler arası sistem farklı nedeniyle de yüz tanımlama teknolojisinin kullanımında belirli kurallar yok. Her eyalet söz konusu sistemi farklı şekilde uyguluyor.

Kaynak: Euronews